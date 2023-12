EL-i liikmesriigid leppisid kokku pakendijäätmete vähendamises

See on esimene verstapost täpsemate reeglite kokkuleppimises pakendite ja pakendijäätmete valdkonnas, teatas kliimaministeerium. Kokkuleppe fookuses on korduskasutatavate pakendite ja ringmajanduse edendamine kui mõjusaim pakendiprügi vähendamise viis. Eesti, seistes silmitsi samade probleemidega, toetab sõlmitud kokkulepet.

Iga eurooplane tekitas ministeeriumi teatel 2021. aastal ligikaudu 190 kilogrammi pakendijäätmeid. Pakendamine on üks peamine esmaste materjalide kasutamise põhjus ning uuringud näitavad, et 40 protsenti Euroopa Liidus kasutatavast plastist ja 50 protsenti paberist kulub just pakenditele. Kui midagi ette ei võeta, tekib Euroopa Liidus 2030. aastal pakendijäätmeid ligi 20 protsenti ja plastpakendijäätmeid 46 protsenti rohkem kui praegu. Sellest tulenevalt jõudsid Euroopa Liidu liikmesriigid ühisele kokkuleppele mitmete uute nõuete osas pakenditele ja pakendijäätmetele.

Määruse üldine eesmärk on seada konkreetsed eesmärgid pakendijäätmete vähendamiseks kuni aastani 2040. Samuti soovitakse keelustada tarbetu pakendamise lõpetamiseks teatud pakendid nagu näiteks minišampoonipudelid ja muud hotellides kasutatavad väikepakendid. Lisaks seatakse plastpakenditele, näiteks karastusjookide pudelitele, minimaalsed ringlussevõetud materjali sisalduse kohustused ja vähendada tuleb ohtlike ainete kasutamist pakendites.

Pakenditele nähakse ette ka selgemad ja tarbijaid paremini informeerivad märgistusnõuded, samuti viiakse nendega kooskõlla pakendikonteinerite märgistus. Restoranid, kohvikud, kauplused ja teised, kes müüvad koheseks tarbimiseks mõeldud toitu karbiga kaasa, peavad hiljemalt 2040. aastaks teatud hulga oma toidust müüma korduskasutatavas või taastäidetavas pakendis.