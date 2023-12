Coop Pank kaasab miljoneid eurosid energeetikaprojektide rahastamiseks

Allutatud laenuleping on panga teise taseme omavahenditesse kuuluv kapitaliinstrument, teatas Coop Pank börsile. Laen kuulub tagasimaksmisele ühes osas ning lepingu tähtaeg on kümme aastat. Pangal on õigus allutatud laen enne tähtaega tagasi maksta finantsinspektsiooni loal pärast viie aasta möödumist selle väljastamisest.