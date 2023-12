Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnas oma pöördumises, et Eesti Panga majandusprognoos näitab, et valitsuse poliitika süvendab majanduskriisi ja on kõigis näitajates läbi kukkunud. Sealjuures peaks Reinsalu arvates rahandusminister Võrklaev ameti maha panema.