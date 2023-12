Laats: majandusprognoos paneb ametnike arvu jõuliselt vähendama

«Järjekordne prognoosi korrigeerimine pessimistlikumaks tähendab, et enam ei ole võimalik mööda vaadata kriisi ulatusest. Seitse kvartalit järjest kestnud majanduslangus tähendab, et poliitikute senised meetmed kriisi ohjamiseks pole mingit tulemust andnud ning vajame uusi lahendusi,» ütles Keskerakonna aseesimees Laats. Ta lisas, et valitsuse prioriteediks peab saama lõpuks ometi majanduse olukord ning esmajoones languse peatamine. «Mitte ükski valitsuse istung ei tohi mööduda aruteluta, kas ja mida on tehtud olukorra parendamiseks.»

Laats peab vajalikuks kaasata nii ettevõtjad kui ka teadlased, et leida lahendusi majanduskriisile. «Valitsus on siiani vehkinud vaid valimistel saadud suure mandaadi kaardiga, mis pole kuidagi väljendunud efektiivsetes tulemustes. Kahjuks on toimunud vaid arutu rapsimine, kus strateegiatesse kirjutatakse sisse sisustamata maksutõusu read ning äsja teatas rahandusminister, et needki tuleb ära jätta, sest majandus ei ela seda üle. Valitsusel tuleb nüüd tunnistada, et nende ideed on otsa saanud ning tuleb abi paluda ettevõtjatelt ja teadlastelt uute lähenemiste väljatöötamiseks,» selgitas Laats.