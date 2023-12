«Majanduse reaalkasv on järgmisel aastal Eesti Panga uuendatud prognoosis miinusmärgiga, riigieelarve prognoosis on arvestatud majanduse reaalkasvuga 2,7 protsenti SKP-st,» kirjutab Sõerd.

Ta lisab, et maksutulude prognoosiga seoses tuleb vaadata ka nominaalkasvu numbreid, kus on lõhe samuti märgatav. «Riigieelarve prognoosis on arvestatud majanduse ligi 7 protsendilise nominaalkasvuga, Eesti Panga uuendatud prognoosis on järgmise aasta SKP nominaalkasv 3,8 protsenti,» märkis Sõerd.