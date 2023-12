Nutitelefon. Pilt on illustratiivne.

Tarbimislaenupakkuja Smsraha.ee veebilehel on kirjas reklaamlaused, kus viidatakse luksustoode ostmisele ja lubatakse raha kontole mõne minutiga. Ehkki laenuandja seadust ei riku, möönab tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet (TTJA), et laenusaamise kiiruse reklaam on problemaatiline.