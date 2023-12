FI: Eesti finantssektoris ei ole kohta postkastettevõtetel

«Finantssektoris ei ole kohta niinimetatud postkastettevõtetel, ehk sedalaadi ärimudelitel, kus taotletakse tegevusõigus Eestist, aga tegelikult paikneb kogu äritegevus ja igapäevane juhtimine hoopis mõnes teises riigis. Sellisel juhul tuleb taotleda tegevusõigus sealt, kus on vastava ettevõtte tegelik tegevuskoht,» ütles Tammer. Ka kohus nõustus FI tõlgendusega, et tegevuskoha nõude kontroll ja sisustamine on finantssektoris oluline ning ettevõtte näilikult loodud ärimudelid seda nõuet ei täida.