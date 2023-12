Pindi Kinnisvara: just need parameetrid viivad kiire kinnisvara ostuni

Tallinnas ja Harjumaal on uusi kortereid müügis üle 2600, ostjate hulk on aga arusaadavatel põhjustel üsna kokku kuivanud. Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman toob City24 blogis välja kolm olulist parameetrit, mille järgi tasub oma ostu sättida, sest need tõotavad projektile kiiret müügiedu.