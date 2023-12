Lähenevad pühad on täitnud nii pakiautomaadid kui ka kullerite masinad erinevate pakkidega. Selleks, et pakk jõuaks saajani õigeaegselt ja sama heas seisus nagu see oli teelepaneku hetkel, tuleks see sobivalt pakendada. DPD Eesti jagab soovitusi pakkide pakendamiseks ning toob välja valesti pakendatud kaubad.