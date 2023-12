Eesti inimesed ootavad e-residentsuselt suuremat fookust turvalisusele

Värskest Norstati arvamusuuringust selgub, et 77 protsenti Eesti inimestest toob e-residentsuse programmi kasuna välja e-residentide Eesti ettevõtete toodud maksutulu riigikassasse, mida on 15 protsenti rohkem kui paaril viimasel aastal. 72 protsenti vastanutest leiab, et e-residentsuse tuntus ja hea maine toovad Eestisse välisinvesteeringuid ning 74 protsenti, et e-residentide ettevõtted elavdavad meie majandust ja loovad kohalikele töökohti – just viimast tõid vastajad seejuures välja rohkem kui varasematel aastatel.