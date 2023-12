«Eesti Panga uus prognoos näitab inflatsiooni endisest suuremat oodatavat taandumist tuleval aastal. See võiks tähendada, et hinnakasvu ohjeldamiseks rakendatud intressimäärade tõstmist pole enam tarvis rakendada. Võib isegi juhtuda, et intressimäärad hakkavad langema, kuid see poleks sugugi üdini suurepärane uudis. Miks nii?» kirjutab Taro Facebookis.

Laenumaksete vähenemine pakuks Taro sõnul muidugi omajagu leevendust nii majapidamistele kui ettevõtetele, kuid euribori langemisel on enamasti veel teinegi pool, mis peegeldab majandusseisu laiemalt. «Intressimäärade langetamist rakendatakse tavaliselt majanduse stimuleerimiseks. Ja see tähendaks, et olukord on küllaltki halb. Tavainimese seisukohast ongi see mõnevõrra veider olukord - madal on intressimäär halbadel aegadel ja headel aegadel see kerkib. Muutus toimub aga inertsiga, mitte kohe. Euroala majanduskasvu väljavaade on 2024. a. aasta taaskord endisest tagasihoidlikum,» märkis Taro.