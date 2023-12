Veebruaris tuleb Tallinnas läbi aegade suurim turismimess

Messi korraldaja, Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu peasekretäri Merike Halliku sõnul ei ole vaatamata keerulisele majanduslikule olukorrale eestlaste reisimisind kuhugi kadunud ning ka tänavune aasta näitab reisimise kasvu. «Huvi tulevase Touresti vastu on nii suur, et seekord paikneb turismimess oma pika ajaloo suurimal pinnal, hõivates messikeskust tervikuna,» lisas Hallik.

30 aastat messireise korraldanud Karol reisibüroo juhataja Margus Parve imestas messi suuruse üle. «Korralik messipind – meie riigi jaoks väga ilus number. Lähiriikides toob suure messikeskuse äärest ääreni täis vaid Stockholmi ehitusmess, millel on messipinda ligi 70 000 ruutmeetrit. Samas rootslasi on ka 10 miljonit,» ütles Parve. «Kui ülejäänud messid maailmas rõhuvad pigem B2B ehk ärikohtumistele ning tavakülastajatele on vähem pakkumisi, siis Tourest on arvestatav üritus just lõpptarbijale ehk reisijale,» lisas Parve.