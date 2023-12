Venemaa on juba aastaid kannatanud tööjõu vähenemise all, sest sündimus on püsivalt madal ning mida on veelgi süvendanud sõda Ukrainas. Sadade tuhandete meeste mobiliseerimine eemaldas nad tööturult ja ajendas paljusid kõige haritumaid elanikke riigist põgenema.