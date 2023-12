Analüüs ⟩ Võlgade summa on kasvamas

Võrreldes kevadega on võlglaste arv kasvanud 1500 inimese võrra. Kokku on inimestel 224 000 aktiivset võlga, kogusumma on kasvanud 280 miljonilt 370 miljoni euroni. Keskmine võlasumma on tõusnud poole aastaga 3600 euro pealt 4400 euroni, teatas Aktiva.

Maksehäiretega isikute arv aga püsib ettevõtte andmeil ühesugune ning kasv on olnud poole aastaga paar protsenti – 83 253 kevadel võrreldes 84 910-ga novembris.

Kuigi Eestis on naiste osakaal elanikkonnas suurem, on maksehäireid endiselt rohkem meestel. Makseraskustega inimeste seas on naiste osakaal ligikaudu kaks korda väiksem kui meestel, 34 protsenti võlgnikest, samal ajal kui meeste osakaal on 66 protsenti. Sellest hoolimata on nii meestel kui naistel jäänud keskmine võlasumma suhteliselt samale tasemele, jaotudes sooliselt enam-vähem võrdselt.

Võlgades olevate inimeste arv kasvab kõige kiiremini vanusegrupis 18–25 aastat, kuid ootamatult väheneb vanusegruppides 46+. Vanuses 46+ inimeste võlgade vähenemine tähendab Aktiva hinnangul, et inimestel on sissetulekuid või kasutusele võetavaid reserve, mis võimaldab neil võlaringist välja rabeleda.

Eestis moodustavad venekeelsed elanikud rahvuspõhises jaotuses 26 protsenti, kuid kõikidest võlgnikest moodustavad nad kolmandiku, mis tähendab, et vene keelt kõnelevaid isikuid on võlgnike seas proportsionaalselt rohkem. Samas on eesti emakeelega inimeste keskmine võlasumma eelmise aasta võrdluses üle 600 euro suurem ning neil on inimese kohta ka rohkem võlgnevusi.