Kukkumine jääl. Foto on illustratiivne.

Talvised ilmaolud ja mitte just kõige parem talihooldus on muutnud paljud kõnniteed libedaks, mistõttu on lihtne kukkuda ja viga saada. Ent ka selliste õnnetusjuhtumite korral võib abi saada kindlustuselt.