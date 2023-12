Olerex vaidlustab keskkonnaameti trahviotsuse kohtus

«Olerex on oma tegevuses alati lähtunud kehtivatest õigusaktidest, nii ka kõnealuse kaasuse juures,» kinnitas Olerexi tegevjuht Piret Miller. «Tänane otsus on olemuselt ekslik, kuivõrd Olerex ei ole saanud ega taotlenud rahalist kasu looduse arvelt ega soovinud seadust rikkuda,» lisas Miller.

Ta rõhutas, et Olerex peab kestlikku majandamist hindava ettevõttena taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ja kliimamuutuste pidurdamist äärmiselt oluliseks.

AS Olerex soetas 2022. aasta lõpus biokütuse nõude täitmiseks kütust koos sertifikaatidega, mis on rahvusvahelise jätkusuutlikkuse sertifitseerimissüsteemi (ISCC) andmebaasis registreeritud, müüjaks rahvusvaheline megakorporatsioon Trafigura.

Uurimisorgan on aga asunud seisukohale, et tegemist ei olnud õiguspärase tehinguga. Samas märkis keskkonnaamet oma otsuses, et kõnealune äriline samm ei ole kahjustanud inimesi, vara ega keskkonda.