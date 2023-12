Coop Pank hakkab Tuleva pensionifonde vahendama

Pensioniühistu Tuleva tegevjuht ja asutaja Tõnu Pekk märkis, et Tuleva jagab Coop Pangaga palju sarnaseid väärtusi: tegu on kahe kodumaisel kapitalil põhineva ja Eesti inimeste majandusliku heaolu edendamisse panustava organisatsiooniga. «Meie ühine eesmärk on innustada Eesti inimesi raha kogumise peale mõtlema – ka nende inimeste seas, kes tänaseks pole seda erinevatel põhjusel veel teinud. Tuleva koostöö Coop Pangaga tagab kolmepoolse võidu: nii panga, pensioniühistu kui klientide jaoks ehk saavutame päriselt olukorra, kus 1+1=3,» sõnas Pekk.