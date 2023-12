Ekspert: kodulaenu sissemakse tuleb sageli vanematelt

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on selliseid noori aina rohkem, keda vanemad abistavad kodulaenu võtmisel. «Unistus oma kodust on ajas muutunud. Kui veel 10–15 aastat tagasi polnud esimese kodu sissemakse jaoks säästmine noorte seas nii oluline küsimus, siis tänaseks on kinnisvara väärtus tõusnud ning selle ostmiseks vajalik kodulaen muutunud paljudele kättesaamatuks,» nentis Rebane.