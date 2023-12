Automaks on Valma sõnul riigi vahend suunamaks inimesi oma seniseid käitumismustreid üle hindama. «Auto on inimeste jaoks eelkõige tarbeese. Kui aga vaadata statistikat, siis ei vali me enamasti autot mitte vajaduste järgi. Kõnekas fakt on, et eestlased ostavad lõunanaabritest kuni kaks korda kallimaid sõidukeid. Ei tahaks uskuda, et meil on autole kui tarbeesemele kuidagi teistsugused ootused kui lätlastel ning pigem on tegu ikka ka sellega, et kaasmaalastest mingil viisil parem olla,» nentis Valma, lisades, et ka Euroopa autostumise edetabelites on Eesti esimese kümne hulgas.