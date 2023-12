Kõrgemaid riigitöötajad ootab ees kopsakas palgatõus

Kui praeguseid prognoose 2028. aastani venitada, lubab keskmise palga ja hindade kasv tähtsamatele ametnikele ja poliitikutele 4,5-protsendilist palgatõusu. Siis poolitamisereegel enam ei kehti ning peaministri palk, mis 2027. aastaks on jõudnud 9500 euroni, võiks aasta hiljem kerkida 430 euro võrra.

Tegelikkus on aga hoopis magusam, sest sel ajal võimul olevat peaministrit ootab 1835-eurone, ministrit 1560-eurone ja kantslereid 1450-eurone palgatõus. Nipp on selles, et 2028. aastal taastub seadusemuudatuse eelne olukord ehk tolle aasta palk arvutatakse välja nii, nagu oleks kõrgemate riigiteenistujate töötasu kogu aeg täie hooga ja ilma poolitamata kerkinud.