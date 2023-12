Kapitel arendab ning Eventus Ehitus ehitab hoone vastavalt rohesertifikaadi BREEAM New Construction tasemele Very Good. 15 000 ruutmeetri suuruse A-energiaklassi hoone katusel on suur päikeseelektrijaam, hoone põhiküte baseerub soojuspumpadel, vähendades oluliselt hoone süsihappegaasi jalajälge. Kapitel annab 2024. aasta suvel valmiva hoone Solinale 20 aastaks üürile.