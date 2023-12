Petra Schneider-Schmelzer via www.imago-images.de

Töötamine. Pilt on illustratiivne.

Lugeja küsib: Varsti on jõulud, aga meil on ka väga tihe töönädal tulemas. Kas jõululaupäeva eel tööpäeva lühendamine on tööandja vabatahtlik otsus või kohustus?