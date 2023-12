Brasiilia parlament kiitis heaks olulise maksureformi

Tegemist on tähtsa võiduga president Luiz Inácio Lula da Silvale, kes seda aktiivselt toetas.

President Lula rõhutas, et reform hoogustab investeeringuid. Ta tänas kongressi selle heakskiitmise eest.

«Pärast rohkem kui 40 aastat on riigil kaasaegne, timmitud ja tõhus maksusüsteem, mis muudab riigi majandust,» säutsus alamkoja spiiker Arthur Lira suhtlusplatvormil X. Ta rõhutas, et see «ei ole täiuslik süsteem, kuid selline, mida saab heaks kiita.»