Kokkuhoid: piparkookide asemel ostetakse tainas ja salat tehakse ise

Tarmo Lauringu kinnitusel üldine müük mullusega võrreldes langenud pole ning peolaud tuleb ikkagi korralik, kuid isetegemine on tõusuteel. «Maitsestatud ja marineeritud lihatoodete müük on vähenenud ja soodsama kilohinnaga maitsestamata liha käive tõusnud. Valmissalatite- ja toitude asemel on tõusnud kartuli ning muude köögi- ja juurviljade müük. Samuti ostetakse poepiparkookide asemel rohkem tainast ja glasuure,» ütles Lauring.