Mitte just kõige paremad uudised majandusest ja kriitilised sõnavõtud rohepöördest kui utoopiast on tekitanud küsimuse, kuidas siis edasi. Märgilise sündmusena esitas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo idee – Eesti majanduse pika plaani –, tõdedes, et see on valmimas, aga pole veel küps.