Pindi: kinnisvaras on endiselt madalseis, kuid 2009. aastal oli olukord hullem

«Erinevad linnad näitavad väga erinevaid tulemusi ja seda eelkõige väga kõikuva tehingute struktuuri tõttu, seega pole ühekuuliseid tõuse või langusi mõtet liiga tõsiselt võtta. Olulisem on üldine majanduskonjunktuur, mille kohaselt on tarbijate kindlustunne jätkuvalt väga madal – sarnaselt oktoobriga oli see ka novembris -35, mis näitab selgelt, et rahval on raske ja kinnisvaraturul pole hinnatõusu kohta ühtegi olulist märki,» ütles Darja Sudarinen.