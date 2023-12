Ekspert selgitab: millise hinnaga ostavad autofirmad kliendilt vana auto

Inimesed, kes on otsustanud vahetada auto uuema vastu, üritavad oma vana sõidukit ise müüa või pakuvad seda enamasti mõnele automüüjale sissemaksuks. Mitmed firmad täidavadki oma müügiplatse kasutatud autosid Eestist kokku ostes. Kuid millistest parameetritest lähtuvalt teevad müügifirmad klientide autodele hinnapakkumisi?

«Eks autoomanik soovib oma sõiduki eest maksimum hinda saada ning seab enamasti eesmärgiks Eesti autoportaalides müüdavate samaväärsete sõidukite kõrgeima müügihinna. Paraku jäetakse kahe silma vahele tõsiasi, et tegemist on müüja soovitud hinnaga, mitte aga sellega, kui suure raha eest need autod tegelikult maha müüakse,» tõdes Uukkivi.