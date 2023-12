Selgusid Eesti parima töökeskkonnaga ettevõtted

Auhinna väljaandmisel hinnati ettevõte töökeskkonda, töökeskkonna riskianalüüsi asjakohasust ja tegevusi töötajate tervist mõjutavaid ohtude maandamisel. Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep tõdes, et Eesti tööturul pole probleemid küll kadunud, kuid häid ja eeskujulikke kandidaate on aastatega juurde tulnud.

Võitja väärtustab töökeskkonnas rõõmsat tuju

Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 ja üle 50 töötajaga ettevõttele. Väikeettevõtete kategoorias pälvis sel korral tunnustuse Solita, kus on hästi toimiv töökeskkonnaga tegelev meeskond ning töötajate vaimse tervise hoidmisse panustatakse süsteemselt.

Solita personalijuhi Maarika Pukspuu sõnul muutis hea töökeskkonna auhinna saamine nad väga rõõmsaks ja uhkeks. «Meil on palju ettevõtteüleseid tegevusi, mis mitte ainult ei hoia ära õnnetusi või ohtusid, vaid hoolitsevad selle eest, et inimestel oleks rõõmus ja hea olla ning koormus oleks paras,» märkis ta ja lisas, et Solitases pakutakse töötajatele igakülgset psühholoogilist abi.