SEB: majanduse taastumine on kinni ekspordi taga

Aasta hakkab lõpule jõudma ning on aeg kokkuvõteteks. Mis puudutab Eesti majandust, siis kahjuks ei ole suuri rõõmusõnumeid 2023. aastast kaasa võtta. Majanduse suurimaks mureks oli tänavu kahtlemata väliskaubanduse kidumine. Kiire intressimäärade tõus andis tõsise löögi meie kahele peamisele kaubanduspartnerile, Soomele ja Rootsile. Kahe peale kokku moodustavad nad pea 30% kogu Eesti kaubaekspordist, mis tähendab, et sealse nõudluse kadumist on raske kompenseerida. Kui euroala majandus lõpetab selle aasta tillukese kasvuga, siis Soome ja Rootsi peavad leppima SKP kahanemisega. Eesti jaoks on eriliselt valus löök olnud tugev sõltuvus sealse ehitus- ja kinnisvarasektori nõudlusest. Kallinenud laenamise tõttu jäi selles vallas töö tänavu soiku ja ehitusmahud kahanesid umbes poole võrra.