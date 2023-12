Michal ja Kallas andsid 400 ametnikuga uue riigiameti loomisele hoo sisse

Regionaalminister Madis Kallase sõnul aitab MaRu terviklik lähenemine toetada läbimõeldud ja säästlikku maa- ja ruumikasutust. «Praegu on kompetents väga ebaühtlaselt jaotunud ja eriti teravalt on seda tunda omavalitsustes, kes jäävad sageli planeeringute, ruumiloome, ehituse ja maa küsimustega omapäi. MaRu saab olema siin eksperdiks, kes nõustab ja toetab omavalitsusi, riigiasutusi, aga ka ettevõtteid ja inimesi,» ütles Kallas.

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on MaRu vajalik kvaliteetse ruumi loomiseks. «Riigina investeerime aastas rohkem kui miljardi ehitatud keskkonda, olgu selleks linnad, maapiirkonnad või ühenduste arendus. Läbimõeldud ja asjatundlikumalt kujundatud ruum muudab inimeste elu mugavamaks, kvaliteetsemaks. Koostöösoov, et maa- ja ruumiloome kompetents saaks kokku digivõimekusega, on sündinud valdkonnast endast. MaRu tekke eesmärk ongi parem elukvaliteet paremas keskkonnas,» lausus kliimaminister Michal.