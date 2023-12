Soomes on hinnakasv viimase aasta jooksul olnud aeglasem kui Eestis

Eesti statistikaamet teatas eelmisel nädalal, et viimastel kuuel kuul on üldine hinnatõus Eestis olnud alla ühe protsendi. Kuid toidukaupade hinnad on iga kuu vähemalt paari protsenti võrra kasvanud. Mõned hinnad on Eestis ka märkimisväärselt langenud – näiteks mootorikütuste hinnad langesid novembris kuu varasemaga võrreldes viis protsenti.