Bigbanki juht: tähtajaliste hoiuse eest pakutav intress või langeda juba lähipäevil

«Kui sa oled siiani kõhelnud, siis nüüd tundub päriselt olema viimane nii hea intressiga võimalus säästud teenima panna. Viimane aasta on õpetanud, et raha laenamisel on turuväärtus ja täna on üsna selge, et see väärtus lähiajal veidi langeb,» kommenteeris Pechter tänaseid Euribori väljavaateid ning rõhutas, et on vaid aja küsimus, millal pangad kliendile pakutavaid hoiuste intressimäärasid allapoole nihutavad.

«Oodata enam ei saa, esimesed sammud on turul tegelikult juba tehtud ja ka Bigbank on mõnda intressimäära juba veidi langetanud,» lisas Pechter.

Bigbanki juhi kinnitusel võtavad kõik protsessid aega ja nii on ka viimase aasta aktiivse selgitustöö tulemusi olnud ennekõike tunda just sel sügisel. «Viimased kümmekond aastat suurpangad tähtajalistele hoiustele intresse ei maksnud ja inimesed harjusid sellega. Nüüd on küsimus, kui paljud kliendid jõuavad veel reageerida enne, kui intressid taas langema hakkavad,» märkis Pechter, kelle sõnul on tõenäoline, et Euribor kukub aasta jooksul ka allapoole kolme protsendi piiri. «Sellistes oludes on vaid aja küsimus, mil ka täna pakutava tähtajalise hoiuse kuni 4,6 protsendilist aastaintressi langetatakse oluliselt,» kordas Pechter.

Ka ise aktiivselt väikeinvestorina tegev Jonna Pechter meenutas veelkord kahtlejaile ka seda, et pangahoiusel oleval rahal on nii-öelda riigi poolne garantii Tagatisfondi näol, mis garanteerib inimesele kuni 100 000 euro mahus tema pangahoiuse ja kogunenud intresside hüvitamise täies ulatuses.

