Bigbanki juht: tähtajalise hoiuse eest pakutav intress võib langeda juba lähipäevil

Pechter ütleb, et neil, kes seni on kõhelnud, on nüüd viimane aeg säästud nii hea intressiga teenima panna.

«Viimane aasta on õpetanud, et raha laenamisel on turuväärtus ja täna on üsna selge, et see väärtus lähiajal veidi langeb,» kommenteeris ta euribori väljavaateid ning rõhutas, et on vaid aja küsimus, kui pangad hoiuste intressimäärasid allapoole nihutavad.

«Oodata enam ei saa, esimesed sammud on tegelikult juba tehtud ja ka Bigbank on mõnda intressimäära juba veidi langetanud,» lisas Pechter.

Bigbanki Eesti juhi kinnitusel võtavad kõik protsessid aega ja nii on ka viimase aasta aktiivse selgitustöö tulemusi ennekõike tunda just sel sügisel. «Viimased kümmekond aastat ei maksnud suurpangad tähtajalistele hoiustele intresse ja inimesed harjusid sellega. Nüüd on küsimus, kui paljud kliendid jõuavad veel reageerida, enne kui intressid taas langema hakkavad,» märkis Pechter

Tema sõnul on tõenäoline, et euribor kukub aasta jooksul ka alla kolme protsendi piiri. «On vaid aja küsimus, mil ka praegu pakutava tähtajalise hoiuse kuni 4,6-protsendilist aastaintressi langetatakse oluliselt,» toonitas ta.

Pechter, kes on ka ise aktiivne väikeinvestor, rõhutas ka seda, et pangahoiusel oleval rahal on nii-öelda riigipoolne tagatisfondi garantii, mis garanteerib inimesele kuni 100 000 euro mahus tema pangahoiuse ja kogunenud intresside täieliku hüvitamise.