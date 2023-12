Eestis toimib põllumajandustoetuste süsteem selliselt, et PRIA maksab suurimad rahasummad põllumeestele välja üldjuhul detsembrikuu jooksul. Selle süsteemi peale on üles ehitatud ka muude kohustuste – näiteks pankadele või suurtarnijatele maksete tegemine, aga ka palgarahade maksmine. Nüüd tabas tuhandeid põllumehi ootamatu uudis: seda raha ikka veel ei tule.

Põllumajandus-kaubanduskoja juht Ants Noot ütles, et veel eelmisel nädalal, kui ministriga kohtutud sai, oli kõik ilus, anti mõista, et maksed tulevad sel aastal. «Minister ütles veel eelmisel nädalal, et saame. 10. detsember oli otsuste tegemiste aeg ja siis tuli info, et [raha] tuleb alates 20. jaanuarist. See lõi ikka jalust maha,» rääkis Noot.