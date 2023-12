Põllumajandus- ja toiduamet avastas poes müügil olnud meest leiti keelatud suhkrut

Ameti toiduosakonna peaspetsialisti Merle Laurimaa sõnul on tegemist pettusega. «Mesi on looduslik toode, mida toodavad mesilased taimede nektarist ning elusate taimeosade ja neist toituvate putukate eritistest, mida mesilased koguvad, seda endile eriomaste ainetega ühendades muundavad, kärjekannudesse paigutavad, seal kuivatavad ja ladustavad ning lõpuks sinna küpsema ja valmima jätavad. Kui meele lisada suhkruid, pole tegemist enam meega,» selgitas Laurimaa pressiteate vahendusel.

Võõrsuhkruid tuvastati Korio meest 800 g (8 g x 100 tk), parim enne 04.08.2024. Mee päritoluriigiks on märgitud väljastpoolt Euroopa Liitu pärit mee segu. Selle tootja on Leedu ettevõte UAB Medaus Pirkliai ning toote maaletooja on Sanitex OÜ.