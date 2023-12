Lugeja sõnul võib siidrit TOUTE L'ANNEE cerise leida mitmetest Venemaa suurtest kauplustest. See on tavaline alkohoolne gaseeritud siider mahuga 0,75 liitrit. Huvitav on just selle valmistamise koht - sildil on kirjas, et jook on toodetud Eestis ning tootmisettevõtteks on Lääne-Virumaal Võhu külas asuv AS Võhu Vein. Selgus, et seda siidrit toodavad venemaalased.