Välisinvestoreid sealt suurt ei leia. Ettevõte kommunikeeris seda, et kardetakse Venemaa lähedust ja institutsionaalsetel välisinvestoritel on sõjahirm.

Suurim üllatus on aktsionäride nimekirjas mitte see, kes seal on, vaid keda seal pole. Mitte ükski Eesti pensionifond pole Infortari investeerinud. Tulevat sealt ei maksagi otsida, sest see investeerib indeksiaktsiatesse. Aga teised? Kas neil on kah sõjahirm? Kui nii, siis pensionifondidest ei tohiks leida ka teisi Eesti väärtpabereid. Ometigi neid on.