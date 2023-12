Putin: Venemaa inflatsioon võib sel aastal ulatuda 8 protsendini

Vladimir Putin on pidevalt kiitnud Venemaa majanduse vastupanuvõimet Lääne sanktsioonide vastu. Kuid ta kipub vältima selliseid teemasid nagu valuuta nõrkus, kangekaelselt kõrge inflatsioon ja kõrgete intressimäärade mõju majapidamiste ostujõule, mis on eriti tundlik teema ajal, mil riik valmistub märtsis toimuvateks presidendivalimisteks.

«Kõige olulisem näitaja on majanduskasv,» ütles Putin aasta lõpu pressikonverentsil. «SKP kasv aasta lõpuks on eeldatavalt 3,5 protsenti - see on hea näitaja, see tähendab, et oleme taastunud eelmise aasta langusest ja oleme teinud suhteliselt suure sammu edasi.»