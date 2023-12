Galerii ⟩ Uus hotell Hampton by Hilton sai nurgakivi

«Nüüd aga oodatakse, et 2024. aastal, kui hotell Hampton by Hilton Tallinnas uksed avab, on raske periood juba selja taga ning majanduskasv taastunud,» ütles Sigitas Daugnoras. «See annab meile kindlust hotelli ehitusega aktiivses tempos edasi liikuda, et saaksime järgmisel aastal hotelli külastajatele avada,» lisas ta.