Kohtutäiturid saadavad üle 100 000 võlglasele meeletuletuseks jõulukaardi

Jõulukaardi eesmärgiks on tuletada meelde, et ka jõuluõhtul on kuskil keegi, kes ootab võla tasumist. Olgu selleks siis lapsed, kes ootavad seni maksmata elatist, muu võlausaldaja kohtuotsusest tulenevat kahju hüvitamist, pank laenukohustuse täitmist, riik tasumata liiklustrahve vms.

Kokku ootavad kohtutäiturid aasta lõpu seisuga võlgnikelt 1,6 miljardi euro tasumist. Keskmine võlgnevus, mida Eestis sundtäidetakse, on 2350 eurot ja suurim võlgnevus on 33 miljonit eurot. Keskmine kohtutäituriga kimpus võlgnik on neljakümnendates mees. Rekordimehel on menetluses olnud 702 asja.