Lenno Uusküla: Euroopa Keskpank näeb majanduse tulevikku mustemates värvides

Täna otsustas Euroopa Keskpank (EKP) jätta oma intressimäärad muutmata ehk laenamise intressimäär on 4,5 protsenti ja hoiuste intressimäär on jätkuvalt 4 protsendi juures. Nad kinnitavad, et jätkavad karmi poliitikat nii kaua kuni selge, et inflatsioonisurve on kadunud ja seda on andmetes näha.