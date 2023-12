Operail Leedu konkurendi tulekust: see on Eesti riikliku julgeoleku küsimus

Operaili juhatuse liikme Merle Kurvitsa sõnul on raudtee mahuäri, kus veo omahinda mõjutab oluliselt see, kui suur on kauba maht – edukamad on need, kellel on rohkem vedada. «Eesti turul on täna 5-6 suurklienti, kõik ülejäänud kliendid on väikekliendid, kelle kauba ära vedamine on kulutõhus vaid juhul, kui vedajal on suure mahuga kliente, kelle kaup moodustab rongid. Nende 5-6 suurkliendi kaupa tahavad vedada 3-4 vedajat,» selgitas Kurvits.