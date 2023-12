Ott Kaukveri ennast ei õnnestunud telefonitsi tabada, kuid väljaanne Sifted kirjutab, et kolm aastat checkout.comi tehnoloogiajuhi kohal töötanud mees lahkub aasta lõpus ettevõttest.

Lahkumise põhjuste üle pikka juttu ei tehtud, kuid väljaanne märkis, et firmas on käsil tõeline puhastustöö. Aprillis kirjutas Sifsted, et viimastel kuudel lahkus juhtkonnast tervelt kuus juhti. Seda napid kuud peale seda kui üheks Euroopa edukaimaks startupiks peetud checkout sai miljardi dollari suuruse rahasüsti.