Swedbank: enamik inimesi ei jaksa Tallinnas uut korterit osta

Rõbinskaja sõnul pidurdab vähenenud nõudlus korterite hinnakasvu. «Järelturu korterite keskmine hind oli kolmandas kvartalis kaks protsenti madalam võrreldes aastataguse sama ajaga, mil hinnad olid tipus. Maa-ameti esialgsed andmed näitavad, et oktoobris ja novembris oli järelturu korterite keskmine hind kolmanda kvartaliga võrreldes ligikaudu samal tasemel.»

Arendajate pakutav keskmine hind oli ökonomisti sõnul kolmandas kvartalis aga 6 protsenti kõrgem võrreldes eelmise aasta sama ajaga. «Ilmselt mõjutasid seda osaliselt ka pakkumisse lisandunud kallimad korterid. Samas on aastane hinnakasv sel aastal oluliselt aeglustunud. Neljandas kvartalis on uusarenduste hinnakasv tõenäoliselt pidurdunud, kuna ostjate leidmiseks pakuvad arendajad mõningaid allahindlusi piirkondades, kus pakkumist on rohkem,» märkis ökonomist.