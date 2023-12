Anu Välba nime kasutanud veebilkelm pettis noorelt naiselt välja üle 9500 euro

Naine vajutas reklaamile ning avanes veebileht, kuhu ta jättis enda kontaktid. Peagi võttis temaga ühendust kauplemisplatvormil cartera.capital nõustaja, kelle abil naine tegi ülekandeid. Kelmusega tekitatud kahju on 9562 eurot.

Postimehele teadaolevalt on Facebookis viimastel kuudel levinud reklaamid, kus Anu Välba pakub inimestele kiiret rikastumise võimalust. Tegelikult on see pettus ja Välba asjaga seotud ei ole.