«Olen seda mitu korda öelnud ja ütlen veel: avalikuks ettevõtteks saamine nõuab julgust. Börsile pürgiv ettevõte ei pea ootama ideaalsete turutingimuste saabumist, vaid vajab selget ambitsiooni ja vankumatut usku oma loosse. Seetõttu on eriti hea meel näha, et Infortar – üks Eesti suuremaid ettevõtteid ja nüüd turuväärtuselt Tallinna börsil kolme parima hulka kuuluv ettevõte – korraldas eduka IPO ja on tänasest avalik ettevõte. Infortar on esimene Balti börsil noteeritud investeerimisettevõte, andes niimoodi investoritele võimaluse oma portfelli mitmekesistada,» ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.