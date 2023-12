Teravilja hind kukub, aga leiva-saia hind rühib ülespoole

Nisu hind on aastaga hulgiturgudel kukkunud ligi kolmandiku jagu. Toidurukki eest maksavad kokkuostjad oma väravas praegu konjunktuuriinstituudi (EKI) andmetel aastatagusega võrreldes 31 protsenti ja odra eest koguni 35 protsenti vähem.

Järsult kukkunud toormehinnad ei ole aga Eesti tarbijateni jõudnud, ehkki juba kevadel lubasid nii toidutootjad kui ka kaupmehed, et hinnalangus jõuab kindlasti poeriiulitele, ehkki mõningase viitajaga.

Ilmselt pole see aeg veel käes, sest märgatavat odavnemist poes näha pole ja nii leiva- kui ka pastatooteid saab Eesti toidupoodides kallimalt kui aasta tagasi, ehkki ka energia – eriti toidutööstuses laialt kasutatav gaas – on samuti tublisti odavnenud. Kui nisujahu hind püsib vähemalt mullusega võrreldes samal tasemel, siis saia hind on EKI andmetel praegu 16 protsenti ja leiva hind kümme protsenti kõrgem kui aasta tagasi.