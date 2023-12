Tarbijad saavad uue võimaluse oma õiguste kaitseks

Esindushagisid saavad tarbijate kaitseks kohtule esitama hakata selleks pädevad üksused, kui ettevõtja on korraga kahjustanud paljude tarbijate õigusi.

Kui varem on kahju kannatanud tarbijad pidanud õigluse jalule seadmiseks suurfirma vastu ise kohtutee ette võtma ning endale esindaja palkama, siis edaspidi saavad tarbijate kollektiivseid huve kohtus kaitsta vastavad pädevad üksused. Pädevatel üksustel on võimalik kollektiivse esindushagiga nõuda nii kahjustava tegevuse lõpetamist kui ka kahju hüvitamist või muid asjakohaseid õiguskaitsevahendeid.

«Iga üksiku tarbija jaoks ei pruugi kahju olla piisavalt suur, et minna suurfirmat kohtusse hagema, ent kui selliseid samasuguses olukorras tarbijaid on korraga palju, siis kokku on ühiskonnale tekitatud märkimisväärset kahju. Tulevikus saaksidki sellistes olukordades minna suure hulga tarbijate kaitseks kohtusse vastavad selleks pädevad üksused ning nõuda nii kahjustava tegevuse lõpetamist kui ka kahju hüvitamist,» ütles justiitsminister Kalle Laanet.