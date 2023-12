Liivi 2 mereala oksjon ei toonud pakkujate tormijooksu

Algselt enampakkumisel osaleda soovinud Eesti ettevõtted Enefit Green ja Utilitas Wind pakkumisi ei teinud, sest nende hinnangul pole antud alal võimalik meretuuleparki rajada või läheb see liiga kalliks, kajastas «Aktuaalne Kaamera» .

Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist ütles intervjuus «Aktuaalsele Kaamerale», et riik pakkus oksjonil tegelikult niiöelda põrsast kotis, kuna antud arendusalad olid eelnevalt läbiuurimata ja nemad pidid tegema ise eeltöö ära.

«Meie hinnangul sinna täna ei ole tehnoloogilist lahendust, et meretuuleparki arendada,» selgitas Tammist. Sel põhjusel ei kavatse Utilitas ka osaleda Liivi 1 mereala enampakkumisel.

«Võib eeldada, et tingimused on raskemad kui aladel, mis Utilitasel on ja võib-olla ka meil,» kinnitas Enefit Greeni tuuleenergia arenduste juht Lauri Ulm «Aktuaalsele Kaamerale».