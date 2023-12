Swedbank: turg ei hinda Ignitise aktsiat õiglaselt

Swedbanki arvutuste kohaselt oli Ignitise rohelise energia segmendi arvutuslik teenitud elektrihind 2023. aasta üheksa kuuga umbes 160 eurot MWh kohta. See on tunduvalt kõrgem regiooni keskmistest elektrihindadest. Sellise suhtelise tugevuse on Ignitis saavutanud tänu võimele struktureerida sisemisi pikaajalisi elektrienergia ostulepinguid (PPA) rohelise energia ja kliendilahenduste segmentide vahel. See võimaldab realiseerida kogu integreeritud ärimudeli väärtusahela, analüüsis Aljas.